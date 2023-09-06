İstanbul'da Sel Felaketinde 2 Kişi Hayatını Kaybetti

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Selde biri yabancı uyruklu iki kişi hayatını kaybetti"

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'da yaşanan sel felaketinde biri yabancı uyruklu iki kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile birlikte sel baskınlarının yaşandığı Arnavutköy'de incelemelerde bulundu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yerlikaya, "Akşam saat 21.00 sıralarında Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi, Küçükçemece ve Eyüpsultan'ın bir kısmında metrekareye 125 kilogram yağmur yağdı. Bu kısa zamanda bu kadar büyük miktarda yağmur, maalesef derelerin de taşması sonucunda iş yerleri ve evlerin bodrumlarında su baskınlarına sebep oldu. Biri yabancı uyruklu olmak üzere Başakşehir ve Küçükçekmece'de iki kişi hayatını kaybetti. Biz başsağlığı diliyoruz. 5 yaralımız var. Az önce son durumlarını sorduk. Hayati tehlikelerinin olmadığını 3'ünün taburcu olduğunu, diğerlerinin yatarak tedavi olduğunu söylediler. Arnavutköy ilçemizde belediye başkanımız 291 konutun su baskınından etkilendiği şu ana kadar yüzde 70'ini tahliye ettiklerini söyledi. Başakşehir'de belediye başkanımız ile görüştük. 650 iş yeri ve 131 evin su baskınından etkilendiğini söyledik. Küçükçekmece'de 98 konut ve 10 iş yerinin, Sultangazi 10 konut, Eyüpsultan'da ise 30 konutun su basmasından olumuz etkilendiği söylendi. Valiliğimizin koordinasyonunda tüm ekiplerle suları boşaltama işlemleri devam ediyor. Sabah valiliğimizi koordinasyonuda zarar tespiti çalışmalarına başlanacak. Şu an için 112'ye gelen tüm çağrıların her birini cevaplandırıyoruz. Kalacak yerle ilgili bir müracaat şu ana kadar olmadı. İstanbullu hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan uyarıları dikkate almalarını isteyen Yerlikaya, "İklim değişikliği öyle bir hale geldi ki bir ilçede 40 mahalle var mahallenin 3'ünde bir saat içinde 120 kilometrelik yağış düşüyor. Hemen yüz metre ötede mahallede hiçbir şey yok. Lütfen meteorolojiden yapılan uyarılara hatta şu saat şu vakitlerde olması muhtemel diye bizi uyaran hatırlatmalara lütfen dikkat edelim. Canımız yanmasın. Tedbir diyoruz. Valiliğimiz, AFAD, meteoroloji, medyamız her fırsatta bu ikazları yapıyoruz. Lütfen bu ikazlara uyalım diyorum" şeklinde konuştu.