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İstanbul'da trafik yoğunluğunu azaltmak için iki ilçeye giriş paralı hale getirilecek

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İstanbul'daki iki ilçeye girişin paralı olacağı duyuruldu. Bu uygulama ile ilçelere giriş ve çıkışlar kontrol altına alınacak, bölgenin güvenliği artırılacak ve trafik yoğunluğu en aza indirilecek. Proje ilk olarak Fatih ilçesinde Eminönü bölgesi ile Kadıköy ilçelerinde uygulanacak.

İstanbul'un trafik yoğunluğunu azaltmak için yeni önlemler üzerinde çalışılıyor. Megakentte artan trafik sorununa çözüm için bazı noktalarda girişin ücretli olmasına yönelik uygulamanın devreye alınması için öneriler geliyor.

İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) kapsamında hazırlanan uygulamalar hayata geçirilirken, planın bir parçası olan Trafik Tıkanıklığı Fiyatlandırması ile araç sahiplerinin belirli bölgeler için giriş ücreti ödemesi öneriliyor.

PLAN İLK OLARAK EMİNÖNÜ'NDE UYGULANACAK

Planın devreye alınması halinde pilot bölge Fatih ilçesine bağlı Eminönü olacak. Kadıköy de pilot bölgeye dahil edilecek. Daha sonra yeni uygulama yoğun bölgelere doğru genişleyecek. Pilot uygulama olarak seçilen Eminönü, yaklaşık 6 kilometrekarelik bir alanda sisteme dâhil edilecek. Ardından Kadıköy'ün Moda bölgesi uygulamaya katılacak.

HER ARACIN ÜCRETİ AYNI OLMAYACAK

Düşük Salım Bölgeleri (DSB) uygulaması ile de çevreye daha fazla zarar veren araçlardan ekstra ücret alınacak. Çevre dostu araçlar ise düşük tarife avantajından faydalanacak.

İSTANBULLULAR TRAFİKTE YILDA 104 SAT KAYBEDİYOR

İstanbul dünya genelinde trafik yoğunluğu sıralamasında 65. sırada yer alıyor. Şehirde yıllık trafikte kaybedilen süre 104 saat olarak belirleniyor.

Belirli bölgelere ücretli araç girişi uygulaması dünya genelinde kullanılıyor. Londra, New York, Stockholm, Milan ve Singapur bu sistemi başarıyla uygulayan şehirler arasında yer alıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA PROJEYİ DİLE GETİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Mart 2023'te yaptığı bir açıklamada konuyu dile getirmiş, İstanbul'a girişlerin vizeye tabi olması gerektiğinin altını çizmişti. Erdoğan, "Depremin tehdit etmediği hiçbir şehir yok ama felaket tellallığı yapmayı doğru bulmuyorum. Bu o şehirde yaşayan insanların o şehirlerde yaşama noktasında onları adeta tehdit altına almayı getirir. İstanbul'a girişi vizeye tabi tutma gibi bir tezim vardı, her gelen rahatlıkla girmemeli, bir bedelinin olması lazım. Londra'ya giremezsiniz, belli kuralları var. Bunun sebebi nedir? Trafiktir. Oralarda araç otoparklar şunlarla ilgili olarak yasaklar konulmuştur. İstanbul'da 8 milyondu nüfus. Şu anda 15 milyonu geçti. Bir de tabii planlama noktasında İstanbul maalesef zannedildiği gibi planlanmadı, uygulamaya konulmadı. Kimse o planlara uymuyor. Bu zamana kadar iddiamız vardı. Kentsel dönüşüm dedik. Muhalefet kentsel dönüşümü rantsal dönüşüm diye tanımlamaya başladı. Rant toplama işi muhalefete ait. Bu işi iyi beceriyor." ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul'da trafik yoğunluğunu azaltmak için iki ilçeye giriş paralı hale getirilecek
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıSogun Nn:

hepimizi silkin olsun bitsin

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Haber YorumlarıYusuf Yorulmaz:

paralı yapınca trafik azalacak mı?

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Haber YorumlarıMR CAMEL:

işin asıl tarafı trafik bahane para kazanmak yakında sokaklarda araç otopark parası alacaklar saçmalık uygulama bence vatandaş dan nasıl para toplayabiliriz planı düşünenin zeka sorunu vardır

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Haber Yorumlarıertugrul ceylan:

PARA LAZIM PARA İLÇEYE GİRİŞ PARALI OLUR MU ORADAKİ ESNAF NE YAPSIN

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Haber YorumlarıHikmet Bal:

millet te para almak için her yolu deniyorsunuz Allah bildiği gibi yapsın

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Haber YorumlarıOrhan Sancaklı:

daha nerede kırparıs bizim cebimize kırbacaklar saten bizleri kırpıyorlardı ha bire kırbıyorlar

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Haber YorumlarıYasef Behar:

Aynı New York ta olacak Manhattan a giriş paralı olacak. Tünel ve köprü ücreti harıcı extra gelır şehır için

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Haber YorumlarıGürsel:

para ile bunun önüne geçemezsiniz Büyükşehir Belediyesi ile El Ele verip bunu çözün hiçbir siyasi rant gözetmeksizin çözülmelidir

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Haber YorumlarıTarık Avsar:

Trafiğe çözümü de para da buldular hadi geçmiş olsun

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