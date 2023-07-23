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İstanbul'da Gençler Haliç Metro Köprüsü'nden Denize Atladı

Yaşam Haberleri

İstanbul'da sıcak havadan bunalan gençler, Haliç Metro Köprüsü'nden denize atlayarak serinledi. Vatandaşlar ise gençlerin tehlikeli oyununu dikkatle takip etti.

İstanbul'da sıcak havadan bunalan gençler, Haliç Metro Köprüsü'nden denize atlayarak serinledi. Vatandaşlar ise gençlerin tehlikeli oyununu dikkatle takip etti.

İstanbul'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar denizlere akın ederken, bazı gençler ise serinlemek için tehlikeli bir yol tercih etti. Sıcaktan bunalan gençler, dün akşam saatlerinde Haliç Metro Köprüsü'nden denize atlayarak serinledi. Gençlerin metrelerce yükseklikteki köprüden atladığı anları film gibi izleyen vatandaşlar o anları gözlerini kırpmadan izlediler. Şaşkına çeviren görüntüler vatandaşların telefon kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

İstanbul Haliç Yaşam Haberler

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