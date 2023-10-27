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İstanbul'da Akşam Trafiği Yoğunluğu

İstanbul'da haftanın son iş gününde akşam trafiğinde yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 18.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 72'lere ulaştı. Avrupa yakası D-100 Karayolunda çift yönlü olarak trafik yoğunluğu oluştu. Trafik belirli noktalarda durma noktasına geldi. Toplu taşımada da yoğunluk olduğu görüldü.