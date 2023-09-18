İranlı turistlerin plakaları Gümüşhane'de mağduriyet yaratıyor

İran'dan Türkiye'ye gelen turistlerin araçlarının plaka sistemleri Türkiye'dekine benzer olduğu için Gümüşhane'deki vatandaşlar mağdur olmaya başladı. İranlı turistlere ait olan bir aracın plakasına yazılan ceza, Gümüşhane'de yaşayan bir vatandaşa tebliğ edildi.

İran'dan Türkiye'ye araçlarıyla gelen turistlerin plaka sistemlerinin Türkiye'dekine benzer olması Gümüşhane'deki vatandaşları mağdur etmeye başladı. İranlı 29 plakalı araca yazılan ceza Gümüşhane'de yaşayan Rıdvan Balki'ye tebliğ edildi.

Son dönemde kameralar aracılığıyla yazılan cezalarda çıkan sorunlara bir yenisi daha eklendi. Plakası 29 olan Gümüşhane'de yaşayan ve o tarihte de şehirde olan Rıdvan Balki'ye ait aracın plakasına Giresun'da EDS ile ceza yazıldı.

Postacının ceza kağıdını getirmesiyle kısa süreli şaşkınlık yaşayan Balki, zarfı açıp ceza belgesindeki fotoğrafı gördüğünde şaşkınlığı katlandı. Balki, fotoğraftaki Peugeot marka aracın plakası kendi plakası olmasına karşın kendi aracının Skoda marka olması nedeniyle durumu araştırmaya başladı.

Yaptığı araştırma sonucunda bu tür plakaların İran'dan Türkiye'ye gelen araçlarda olduğunu fark eden Balki, farklı markada olmasına rağmen aynı plakaya gelen cezanın iptal edilmesi için soluğu mahkemede aldı.

8 Temmuz 2023 tarihinde Giresun'un Tirebolu ilçesinde elektronik denetleme sistemiyle (EDS) hız cezası yazıldığını ve o bölgeye hiç gitmediğini kaydeden Balki, durumun düzeltilerek cezanın iptal edilmesi için Sulh Ceza Hakimliğine başvurduğunu, vatandaşların İran plakalı bu araçlar yüzünden mağdur olmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. - GÜMÜŞHANE