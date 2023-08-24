İpekyolu Belediyesi halkı Van Gölü'yle buluşturuyor

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle halkı Van Gölü ile buluşturuyor.

İnsan odaklı hizmet anlayışı ile ulaşımdan altyapıya, sosyal ve kültürel aktivite alanlarından hizmet binalarına kadar her alanda projelerini hayata geçiren İpekyolu Belediyesi, halkın her kesimine dokunmaya devam ediyor. Evlendirme Sarayı, Hüsrev Paşa Parkı, Çocuk Eğlence Merkezi, İpekyolu Halk Kütüphanesi, Sahil Bandı, 8 Kulvarlı Atletizm Pisti, Erçek Flamingo Parkı, Çocuk Akademisi, Bilim Merkezi, Bostaniçi Yaşam Merkezi, Çocuk Spor Merkezi ve Bostaniçi Yaşam Merkezi projelerini hayata geçiren İpekyolu Belediyesi, yıllardır Van Gölü'nden uzak bir yaşam süren halkı da Van Gölü ile buluşturacak.

Çocuktan gençlere, kadından engelliye her kesime dokunacak projeleri hayata geçiren İpekyolu Belediyesi, Van Kalesi yanında yapılan Sahil Bandı ile İpekyolu halkını Van Gölü'yle, Erçek'te yapılan Filamingo Parkı ile de Saray ve Özalp halkını Erçek Gölü'yle buluşturacak.

Hayata geçirilen projelerle ilgili ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Projeleri gazetecilerle birlikte tek tek gezen Aydın, her bir projenin titizlikle hazırlandığını söyledi. Belediyeciliğin sadece yol yapmak veya çöp toplamak olmadığının altını çizen Aydın, "Belediyecilik hizmetlerini yerine getirirken hem kendi bakış açımızı, hem de halkın ihtiyaçlarına göre bir şekillenme verdik. İlk başta kadınların gerçekten sosyalleşecekleri alanlar azdı. Bu anlamda hem ADEM'ler hem de kadın spor merkezleri yaptık. Bunların içerisinde bir kısmını obezite ile mücadele, bir kısmını sağlıklı yaşam çerçevesinde dizayn ettik. Yine çocukların oyun alanlarına ihtiyacı olduğunu gördük ve çocuk akademisi yaptık. Böylece çocuklarımız, yüksek meblağları ödeyerek gidecekleri aktivitelere, belediyemizin bünyesinde hiçbir ücret ödemeden kavuşacaklar. Bunun yanında Van'da kapalı bir çocuk eğlence merkezimiz yoktu. Burada çocuklara yöneldik. Gençlerde bir ihtiyaç olduğunu gördük, bilim merkezini yaptık. Yollarda sıkıntı gördük, yollarda ona göre planlama yaptık. Van gibi doğa güzelliği olan bir yerde atletizm pisti yoktu, atletizm pisti yaptık. Kısacası tamamen halkımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, kendi hayatımızın bakış açısına göre mimarisini tasarlayarak, gece gündüz demeden çalıştık ve bunları hayata geçirdik. Belediyeciliği sadece yol yapmak veya sadece çöp toplamak olarak görmedik. Sosyal belediyeciliği öne aldık. Kadınları, çocukları önceliklendirdik. Fakirlere yardımda bulunduk. Halkımız her zaman bir adım öndeydi. Halk ekmeği yoktu, daha ucuz ekmeği getirebilmek amacıyla halk ekmeği hizmeti sunduk. Bu anlamda halkımızın tüm isteklerini öncelikli olarak gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Hayırlı olsun inşallah" dedi.