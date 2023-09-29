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Hatay'da şantiye alanında çıkan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde şantiye alanında çıkan kısa süreli hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hatay bölgesinde etkili olan fırtına kendisini Altınözü ilçesinde gösterdi. Ziyaret Mahallesi'nde bulunan inşaat şantiyesinde hortum çıktı. Hortum çevreye zarar vermeden kısa sürede son buldu. Meraklı bir vatandaşsa hortumu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. - HATAY