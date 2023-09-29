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Hatay'da şantiye alanında çıkan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

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Hatay'ın Altınözü ilçesinde şantiye alanında çıkan kısa süreli hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hatay bölgesinde etkili olan fırtına kendisini Altınözü ilçesinde gösterdi. Ziyaret Mahallesi'nde bulunan inşaat şantiyesinde hortum çıktı. Hortum çevreye zarar vermeden kısa sürede son buldu. Meraklı bir vatandaşsa hortumu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. - HATAY

Şantiye alanında çıkan hortum kamerada

HATAY - Hatay'ın Altınözü ilçesinde şantiye alanında çıkan kısa süreli hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hatay bölgesinde etkili olan fırtına kendisini Altınözü ilçesinde gösterdi. Ziyaret Mahallesi'nde bulunan inşaat şantiyesinde hortum çıktı. Hortum çevreye vermeden kısa sürede son buldu. Meraklı bir vatandaşsa hortumu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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