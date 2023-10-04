Hatay'ın Altınözü İlçesi Sivrikavak Mahallesi'nde sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu. Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler mahallede yağışlar sonrası oluşan su baskınları nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlara yardım eli uzattı.

Hatay'da sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu

Hatay'ın Altınözü İlçesi Sivrikavak Mahallesi'nde sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu. Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler mahallede yağışlar sonrası oluşan su baskınları nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlara yardım eli uzattı.

Sivrikavak Mahallesinde evleri ve yolları su bastığı ihbarı üzerine harekete geçen Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından bölgeye itfaiye bağlı ekipler sevk edildi.

Bölgeye giden itfaiye ve fen işleri daire başkanlığına bağlı ekipler, su baskını yaşanan ev ve yollara müdahale etti. Yaşanan sel nedeniyle çökme yaşanan mahalle yolunda ise gerekli tedbirler alınarak çalışma başlatıldı. - HATAY