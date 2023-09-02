Gümüşhane'de Düşen Meteor Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Gümüşhane semalarında gece saatlerinde beliren meteor, Dörtkonak köyünde bulunan bir evin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Gümüşhane'de saat 20.00 sıralarında düşen meteor Dörtkonak köyünde bulunan bir evin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Gümüşhane semalarında gece saatlerinde beliren meteor, görenleri şaşkına çevirdi. Kentin her noktasında gözlemlenen ışık huzmesi vatandaşları heyecanlandırırken o anlar merkeze bağlı Dörtkonak köyünde bulunan bir evin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - GÜMÜŞHANE