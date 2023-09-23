Fethiye'de Motosiklet Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Patlangıç- Ölüdeniz Caddesi'nde üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Özgür (43) idaresindeki 48 ALB 759 plakalı motosiklet sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsü Özgür'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Özgür'ün cansız bedeni gerekli olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazada sürüklenen motosikletin ise yaklaşık 70 metre uzaklıktaki bir kanala düştüğü öğrenildi. - MUĞLA