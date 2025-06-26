Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti

Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti
Haber Videosu

Antalya Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan Mermerli Plajı'nda tuvaletlerin kullanım ücreti sosyal medyada gündeme geldi. Tuvaletlerde kullanım ücreti 1 Euro olarak belirlenirken, Türk vatandaşları 30 TL, yabancı turistler ise 1 Euro ödeme yapıyor.

Antalya'nın tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan Mermerli Plajı, tadilat sürecinin ardından yeniden hizmet vermeye başladı.

Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti

TURİSTLERE AYRI TÜRKLERE AYRI FİYAT

Ancak plaj işletmesine ait; yakın noktada bulunan tuvaletlerde uygulanan farklı ücretlendirme, dikkat çekti. Duvara asılan tabelada kullanım bedeli "1 Euro" şeklinde yer alırken, fiili uygulamada Türk vatandaşlarından 30 TL, yabancı turistlerden ise 1 Euro alındığı görüldü. Tuvaletin hizmet verdiği saatler ise 08.00 -22.00olarak belirlendi.

Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti

"ÜCRETSİZ OLMALIYDI"

Tuvalet ücretlerini değerlendiren vatandaşlardan Merve Mavi, "En azından biraz daha fazla indirim yapabilirler ya da ücretsiz olabilir. Çünkü plaj halka ait. Bir de çok buldum açıkçası. Çok gereksiz. Turistlere ayrı, Türklere ayrı fiyat, o da olmamış. Ücretsiz de hizmet verilebilir. Ücretsiz hizmet verilse daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti

PLAJDA FİYATLAR DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Kurban Bayramı tatilinde hizmete açılan Mermerli Plajı'nda kişi başı 1000 TL giriş ücreti, kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Sosyal medyaya yansıyan fişlerde iki kişilik giriş ücretinin toplam 2 bin TL olduğu görülmüştü. Tadilat sebebiyle kısa süre kapalı kalan plajda Antalya Valiliği'nin devreye girmesiyle birlikte şezlong kira bedeli 500 TL olarak sabitlendi.

Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti

"HALKA AÇIK OLACAK, YILLIK 15 MİLYON TL GELİR SAĞLANDI"

Antalya Valiliği, Mermerli Plajı ve çevresine ilişkin çalışmaları detaylandırdığı açıklamasında, plajın yıllık 15 milyon TL + KDV bedelle kiraya verildiğini ve protokolde "halka açık bir işletme olacağı" şartının kayıt altına alındığını belirtmişti. Açıklamada, restorasyon ve çevre düzenlemesi için toplam 64,7 milyon TL harcandığı da ifade edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Altın yatırımcısını kara kara düşündürecek tahmin

Altın yatırımcısını kara kara düşündürecek tahmin
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

hani TLyi destek amaç döviz alana ceza vardı? trde fes giyinmeninde cezası var ama para uğruna zabıta kör olur görmez. sonra hepsi atatürkcü...

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgt7fzmmmkk:

marco yine konuyu alıp ebesinin nikahına çekmişsin evlat

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMr Camel:

ülkenin wc bile euro üzerinde yerli milli ölmüş tl miz bitmiş ülkede türk lırasını kaldırın euro dolar kullanın amk

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıseennu:

Bide millet denize sı...yor ve işi .....or diyorlar ulen zorla sı...p batırtıyorsunuz denize,deniz bedava,işin şakası tabi bu 1000 tl giriş ücreti veren 30 tl de tuvalete verir,godamanlara az bile.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dinamo Kievli futbolcudan Arda Turan'ın sözlerine olay cevap

Ukrayna bunu konuşuyor! Dinamo Kiev'den Arda Turan'a olay cevap
Hamile Oya'yı katleden caniden 'Neden yaptın?' sorusuna korkunç yanıt

Hamile Oya'yı katleden caniden "Neden yaptın?" sorusuna korkunç yanıt
Türk yıldız Kader Hançar, yurt dışına transfer oldu

Türk futbolunun parlayan yıldızıydı, yurt dışına transfer oldu
Kassam'dan İsrail askerlerine kanlı pusu! Tanka tırmanıp patlayıcıyı aracın içine bıraktı

Tanka tırmanıp patlayıcıyı içine bıraktı, ortalık kan gölüne döndü
Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz! Çantayla önlem aldı

Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
Korku filmini andıran görüntü! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı

Korku filmi değil gerçek! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.