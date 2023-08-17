Eskişehir'de İlçelerde Panayır Düzenlenecek

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Çifteler, Seyitgazi, Sarıcakaya ve Mihalıççık ilçelerinde panayır düzenleyecek. Panayırlarda atölyeler, sanatçı konseri ve satışlar yer alacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), kentin ilçelerinde panayır düzenleyecek. Çifteler, Seyitgazi, Sarıcakaya ve Mihalıççık ilçelerinde gerçekleştirilecek panayırlarda birbirinden renkli atölyeler ve Eskişehir'in sevilen sanatçısı Salim Özkara konserinin yanı sıra esnaf ve üreticiler satış yaparak gelir elde edebilecek.

Çocuklar ve yetişkinler için geleneksel sokak oyunları, zumba, kukla tiyatrosu, Oralet'in dünyası, bilim gösterisi, sekolin ile Salim Özkara konserinin yer alacağı panayırlardan ilki 19 Ağustos Cumartesi günü 18.00-23.30 saatleri arasında Çifteler ilçesi ile başlıyor. Panayır programı; 20 Ağustos Pazar Seyitgazi, 26 Ağustos Cumartesi Sarıcakaya ve 27 Ağustos Pazar günü Mihalıççık ilçesi ile tamamlanacak.

Eskişehir merkezinde yaşayan vatandaşların ücretsiz ulaşımını sağlayacak otobüsler, saat 17.00, 18.00 ve 19.00'da Odunpazarı Modern Müze karşısından ilçelere hareket edecek, panayır alanından ise 22.00, 22.30 ve 23.00 saatlerinde Eskişehir'e dönüş için yola çıkacak.