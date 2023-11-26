Erzurum'da Gazze'ye Yardım Çarşısı ve Kadına Yönelik Şiddete Karşı Etkinlik Düzenlendi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Erzurum Valiliği'nin koordinasyonunda, Yakutiye ve Palandöken Kaymakamlıkları tarafından MNG AVM'de düzenlenen, Gazze'ye Yardım Çarşısı'nın açılışına ve Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle düzenlenen etkinliğe katıldı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Erzurum Valiliği'nin koordinasyonunda, Yakutiye ve Palandöken Kaymakamlıkları tarafından MNG AVM'de düzenlenen, Gazze'ye Yardım Çarşısı'nın açılışına ve Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle düzenlenen etkinliğe katıldı.

AVM'nin giriş katında düzenlenen Gazze'ye Yardım Çarşısı'nın açılışına, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Fırat ile kamu kurumlarının amirleri ve vatandaşlar katıldı. Protokol üyeleri tarafından Gazze Yardım Çarşısı'nın açılış kurdelesi kesildi.

Protokol üyeleriyle birlikte etkinliğe destek veren STK ve kurumların standını gezen Başkan Özakalın daha sonra AVM'nin zemin katında, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle organize edilen etkinlikte yer alan TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu'nun (KGK) standını ziyaret etti. Özakalın, ildeki farklı kurumların düzenlediği sosyal sorumluluk projelerine ETSO olarak katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, gerek Filistin'deki drama ve gerekse kadına yönelik yönelik şiddete sessiz kalınamayacağının altını çizdi.

Başkan Özakalın stantta TOBB İl KGK Başkanı Kübra Alioğulları, ETSO İş ve Endüstri İlişkileri Uzmanı Mehtap Yarbaşı ve KGK İcra Komitesi üyeleriyle görüşerek etkinlik kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu'nun standını İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, vatandaşlar ve diğer katılımcı kurumların stantlarındaki görevliler de ziyaret etti. - ERZURUM