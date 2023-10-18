Erasmus öğrencileri Düzce'yi keşfetti

Erasmus programı dahilinde Düzce Belediyesinin misafiri olarak şehre gelen 5 farklı ülkeden 50 öğrenci hem spor yaptı hem de ilin tarihi ve doğal güzelliklerini gezme imkanı buldu.

Erasmus programı dahilinde Düzce Belediyesinin misafiri olarak şehre gelen 5 farklı ülkeden 50 öğrenci hem spor yaptı hem de ilin tarihi ve doğal güzelliklerini gezme imkanı buldu.

Düzce Belediyesi, Erasmus+ programı stratejik ortaklık projesi "Digital Power" etkinlikleri kente gelen yabancı öğrencilere, unutulmaz bir etkinlik turu düzenledi.

Portekiz, Makedonya, Almanya, Hırvatistan ve Türkiye'nin katılımcı ülkeler olduğu proje doğrultusunda Düzce'de bir araya gelen 50 öğrenci, ilk olarak Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Konuralp Antik Kentinde düzenlenen oryantiring etkinliğine katılım sağladı. Öğrenciler, burada tarihi noktalara yerleştirilen hedefleri harita ve pusula yardımı ile bulmaya çalışırken aynı zamanda tarihi kenti tanıma fırsatı buldular.

Daha sonra Konuralp Müzesini gezen öğrenciler ardından ise Mutfak Sanatları Merkezinde bir dizi temaslarda bulunmak için ile gelen ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün misafiri olan Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht ile de bir araya geldi. Öğrencilerle ayaküstü keyifli sohbet gerçekleştiren Başkan Özlü, Düzce'nin yöresel ürünlerinden oluşan hediye takdiminde bulundu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin devamında, öğrenciler, Düzce'nin doğal güzellikleri olan Efteni Gölü, Güzeldere ve Aydınpınar Şelalelerini de gezme imkanı buldu. - DÜZCE