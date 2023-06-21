Epilepsi hastası kadın balkonda asılı kaldı, komşuları yardımına koştu
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Artvin'in Borçka ilçesinde çamaşır asarken epilepsi nöbeti geçiren kadın balkondan asılı kaldı. Komşularının yardımıyla kurtarılan kadın, panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Balkonda asılı kalan epilepsi hastası kadınını yardımına komşuları koştu: Panik anları cep telefonu kamerasında
Epilepsi nöbeti balkonda çamaşır asarken yakaladı
ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde çamaşır asarken nöbeti gelen epilepsi hastası kadın balkandan asılı kalınca yardımına komşuları yetişti.
Edinilen bilgiye göre olay Maradit caddesi üzerinde bulunan 7 katlı binanın 5. Katında oturan epilepsi hastası F. Aydın, çamaşır astığı sırada nöbeti geldi. Balkandan asılı kalan kadın uzun süre çamaşır iplerine tutunarak hayatta kaldı.
Etrafta bulunanların feryatları eşliğinde epilepsi hastası kadının yardımına komşuları yetişti. Kadın balkondan düşmekten son anda kurtarıldı.