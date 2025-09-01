Elazığ'da Amatör Balıkçıdan Rekor Şabut Avı

ELAZIĞ'da, Karakaya Baraj Gölü'nde avlanan amatör balıkçının oltasına 1,5 metre boyunda ve 11 kilogram ağırlığında şabut balığı takıldı.

Amatör balıklı Suat Suna, Elazığ- Malatya arasında bulunan Karakaya Baraj Gölü'nde oltayla balık avına çıktı. Bir süre sonra oltasına büyük bir balık takıldığını fark eden Suna, kıyıya çekmek için yoğun çaba sarf etti. Suna, yaklaşık 25 dakikalık mücadelenin ardından 1,5 metre uzunluğunda ve 11 kilo ağırlığındaki şabut balığını sudan çıkarmayı başardı. Avının ardından Suna, şabutla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber ve kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,