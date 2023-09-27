Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 23 Nisan Parkı ve Kahvaltı Evi'ni gezdi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehir merkezinde yapımı devam eden projeleri yakından takip ediyor. Başkan Özlü, yeni inşa edilen 23 Nisan Parkı ve Kahvaltı Evi'ni gezdi.

Başkan Faruk Özlü, kent merkezinin dört bir yanında eş zamanlı olarak devam eden projeleri yakından takip ediyor. Faruk Özlü, şehir merkezine kazandırılan en büyük sosyal alanlardan biri olan 23 Nisan Parkı'nda hem çocuklar hem de vatandaşlarla görüşerek projede çalışmaların devam ettiği yerleri inceledi. Parkın kullanıma açılması ile içerisinde ihtiyaç duyulan sosyal tesisin de yapımında sona gelinirken Özlü yaptığı açıklamada burada yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

"Hem kapalı hem açık alan ile kış bahçesi yaptık"

23 Nisan Parkı içinde atıl vaziyette bulunan platodan kalan binanın aslına uygun olarak yenilenmesi ile ilgili bilgiler veren Faruk Özlü, özgün iç tasarımlı tesiste kahvaltı hizmeti verileceğini belirterek "Burası eskiden plato olarak bilinirdi ve iki adet bina vardı. Burayı parka çevirdikten sonra binalarımızdan birini, bu parka gelen vatandaşlarımızın çay, kahve, yeme, içme konusunda ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla restore ettik. Bitmek üzere, inşallah birkaç gün içinde açacağız. Burası 23 Nisan Parkı'na çocukları ile gelen vatandaşlarımızın çocukları oynarken dinlenebilecekleri ve vakit geçirebilecekleri bir mekan. Burayı başlangıçta bir Kültür Evi olarak düşündük aslında. Hatta bir ara Türkü Evi yapalım diye düşündük. Ancak burası daha çok kahvaltı şeklinde Düzcelilerin hizmetinde olacak bir yer. Asar Deresi kenarında bir yer ve çok kameriyemiz var. İnsanlarımız kendi yaptıkları yiyecekler ile kahvaltı edebileceği gibi buradan da kahvaltı sipariş verecek. Hem bina içinde hem de kış bahçesi olarak yaptığımız alanda oturulabilecek" dedi.

" Düzce'ye gelenler yaptıklarımızı beğeniyor"

Düzce'nin yeniden inşası konusunda ilk günden itibaren durmadan çalıştıklarını aktaran Başkan Faruk Özlü, yapılan yatırımların şehir dışından gelenler tarafından da takdir gördüğünü belirterek şöyle konuştu: " Düzce'mize güzel mekanlar kazandırıyoruz. Bugüne kadar hizmete sunduğumuz her iş çok güzel oldu. Bunu Düzce dışından gelen misafirler de söylüyor. Burası da diğer sosyal alanlarımız gibi, 17 dönüm park içinde güzel bir mekan. Burayı biraz daha yapının özelliğine uygun restore ettik. 4 ayrı odada şark usulü bir tarz uyguladık."

23 Nisan Parkı içinde yenilenerek vatandaşların kullanımına hazırlanan Kahvaltı Evi Düzce Belediyesi kuruluşu Beltur A.Ş. tarafından işletilecek ve çok kısa bir süre içinde konuklarını ağırlamaya başlayacak. - DÜZCE