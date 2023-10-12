Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, 1. Bağ Bozumu Festivali'ne Katıldı

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Dicle ilçesinde düzenlenen 1. Bağ Bozumu Festivali'ne katıldı. Festivalde konuşan Vali Su, ilçenin gelişimi için çalışmaların devam ettiğini ve tarım sektöründe potansiyel olduğunu belirtti. Ayrıca, yapımı tamamlanma aşamasında olan belediye hizmet binasının kısa sürede hizmete açılacağını ve hastane ile diyaliz ünitelerinin kurulacağını söyledi. Festivalde en iyi üzüm yetiştirme yarışmasında dereceye giren çiftçilere ödüller verildi.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Dicle ilçesinde düzenlenen 1. Bağ Bozumu Festivali'ne Katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Dicle Kaymakamlığı ve Dicle Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez Dicle Bağ Bozumu Festivali düzenlendi.

Açıklamada, festivalin açılış programında konuşmasına yer verilen Su, Dicle'nin her gün geliştiğini, ilçeyi daha da kalkındırmak ve geliştirmek için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Diyarbakır'ın her alanda olduğu gibi tarım sektöründe de iyi bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Su, "Yapımı tamamlanma aşamasına gelen belediye hizmet binasını kısa süre içinde hizmete açacağız, bu hizmet binasının içerisinde kadın yaşam merkezi ile çocuk ve gençlerimizi yönelik bilgi evi de bulunacak." diye konuştu.

Dicle'ye kazandırılacak 60 Yatak Kapasiteli Devlet Hastanesinin ihalesinin yapıldığını, kısa süre içerisinde yapımının başlayacağını dile getiren Su, ilçeye böbrek hastaları için de diyaliz ünitelerinin kurulacağını ifade etti.

Programda festival kapsamında düzenlenen en iyi üzümü yetiştirme yarışmasında dereceye giren çiftçilere ödülleri Vali Su ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Su, etkinlikte beraber cevizli sucuk yaptığı çiftçilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat dönemi diledi.

Festivale Vali Yardımcısı ve DBB Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören, Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ile ilgili kurum müdürleri ile üreticiler katıldı.