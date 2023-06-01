Dev Panda Sheng Yi İkinci Yaş Gününü Pastayla Kutladı

Dev panda Sheng Yi Malezya'da ikinci doğum gününü kutladı. Hediyeler ve meyveli pasta ile kutlanan doğum gününe çok sayıda kişi katıldı.

Dev panda Sheng Yi Çarşamba günü Malezya'da ikinci doğum gününü kutladı. Dev panda için büyük bir meyveli pasta ile süslü hediyeler hazırlandı. Çok sayıda kişi, Sheng Yi'yi görmek ve fotoğraflarını çekmek için koruma merkezine akın etti.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Dev Panda Koruma Merkezi, şu anda baba Xing Xing ve anne Liang Liang'ın yanı sıra kızları Yi Yi ve Sheng Yi'den oluşan dört kişilik dev panda ailesine ev sahipliği yapıyor.

Sheng Yi, Xing Xing ile Liang Liang'ın üçüncü yavrusu olarak dünyaya gelmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kuala Lumpur'dan bildiriyor. (XHTV)