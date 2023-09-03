Denizli'de trafik kazasında 10 yaşındaki minik Ravza hayatını kaybetti

Denizli'de dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 10 yaşındaki minik Ravza hayatını kaybetti.

Dün gece saatlerinde Denizli'nin Acıpayam ilçesi Yazı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazası sonrasın bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, 10 yaşındaki 5.Sınıf öğrencisi Ravza Alpaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından minik Ravza'nın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne getirilirken konuyla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ