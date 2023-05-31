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Denizli'de kaybolan kadın 3 gün sonra bulundu

Denizli'de kaybolan kadın 3 gün sonra bulundu

Yaşam Haberleri

Denizli'nin Bekilli ilçesinde kaybolduktan 3 gün sonra çoban Ahmet Doldurma tarafından ormanda bulunan Ayşe Koç'un (75) hayatta kalmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Koç'un yağmurda ıslattığı eşarbı sıkıp suyu içtiği, bildiği otları yiyerek karnını doyurduğu belirtildi.

YAĞMURDA ISLATTIĞI EŞARBI SIKIP SUYU İÇMİŞ

Denizli'nin Bekilli ilçesinde kaybolduktan 3 gün sonra çoban Ahmet Doldurma tarafından ormanda bulunan Ayşe Koç'un (75) hayatta kalmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Ormanda yolunu kaybeden Koç'un, havanın kararması ile bulduğu brandayla çalıların altına girip, yağmurdan korunmaya çalıştığı öğrenildi. Koç'un yağmurda ıslattığı eşarbı sıkıp suyu içtiği, bildiği otları yiyerek karnını doyurduğu belirtildi. Durumu iyi olan Koç'un, hastanedeki kontrollerinin ardından taburcu edileceği bildirildi.

Ethem SÜZEK / BEKİLLİ, (Denizli),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ethem Süzek - Yaşam

Ayşe Koç Denizli Yaşam Haberler

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