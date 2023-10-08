Mersin Erdemli ilçesindeki Su Sporları Merkezi, deniz paraşütüyle evlilik teklifi yapmak isteyen çiftlerin tercih ettiği bir mekan haline geldi. Birçok çift, bu merkezde deniz paraşütüyle uçma heyecanına evlilik teklifi heyecanını da ekleyerek unutulmaz anılar biriktiriyor.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde kurulan Su Sporları Merkezi, deniz paraşütünde evlilik teklifi yapmak isteyen çiftlerin ilgi odağı oldu.

Erdemli Belediyesi, bir süre önce Erdemli Talat Göktepe Çamlığı kıyısında Su Sporları Merkezi'ni hayata geçirdi. Mavi ile yeşilin buluştuğu bir noktada kurulan proje yoğun talep gördü. Taleplerin içerisinde en dikkat çekici olan ise çiftlerin evlilik teklifleri oldu. Deniz paraşütüyle uçma heyecanına evlilik teklifi heyecanı da eklenince ortaya güzel görüntüler çıkmaya başladı. Bu çiftlerden en sonuncusu Musa Uysal ve Seher Yüksel oldu. Su Sporları Merkezi'ne gelen çift, Akdenizin mavi sularında mutluluğa 'evet' dedi.

Böyle bir organizasyonla evlilik teklifi ettiği için mutlu olduğunu ifade eden Musa Uysal, 'Daha önce sevgilime evlenme teklifi edecektim ama daha değişik şeyler istediğim için vazgeçtim. Erdemli Belediyesi'nin Su Sporları Merkezi'nin açıldığını öğrendim ve Erdemli Belediyesi yetkililerine başvurarak, randevu alıp bir evlenme teklifi organizasyonu ettik hep beraber. Erdemli Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Tarif edilemeyecek kadar güzel duygular yaşadığını ifade eden Seher Yüksel ise "Paraşüte bineceğim diye geldim. Evlilik teklifi aldım. Erdemli Belediyesi'ne çok teşekkür ederim? dedi.

Öte yandan su sporları merkezine gitmek isteyenler, belirlenen telefon numarasından rezervasyon yapabiliyor. (DHA)