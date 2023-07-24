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Darende'deki Günpınar Şelalesi Doğa Severleri Büyülüyor

Yaşam Haberleri

Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan Günpınar Şelalesi, her mevsimde olduğu gibi yaz aylarında da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Şelalenin doğal güzellikleri ve yüksekliği, görenleri hayran bırakıyor.

MALATYA'nın Darende ilçesinde, bulunan doğa harikası Günpınar Şelalesini görenler, hayran kalıyor.

Darende ilçesinde bulunan Günpınar şelalesi her mevsimde olduğu gibi yaz mevsiminde de ziyaretçilerin akınına uğruyor. İlçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta olan suyu kaynağından üç kademe halinde yaklaşık 40 metre yükseklikten dökülen Günpınar Şelalesi, kanyonu, yüksek kayalıkları, doğal oluşumlarıyla görenler hayran kalıyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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