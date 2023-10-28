Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayan küçük kız gözyaşlarına hakim olamadı: 'Duygulandım'

Adana'da polis ekipleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yılını çocuklarla kutladı. Kutlama sırasında küçük bir kız, '100 yıl önce bu savaşı kazandığımız için duygulandım' diyerek ağladı.

Adana'da polis ekipleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yılını çocuklarla kutladı. Kutlama sırasında küçük bir kız, '100 yıl önce bu savaşı kazandığımız için duygulandım' diyerek ağladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik, Trafik Denetleme, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Atlı Polis Grup Amirliği, motorize yunus ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla aralarında TOMA ve zırhlı araçlarında bulunduğu onlarca araçla şehir turuna çıktı. Ekipler, Türk bayraklarıyla donatılmış araçlarla cadde ve bulvarlardan geçerek, vatandaşları selamladı.

Yüreğir Yahya Kemal Beyatlı 100'üncü Yıl İlkokulu bahçesinde tören yapan öğrenciler, siren seslerini duyunca polis ekiplerinin yanına koştu. Araçlardan inen polisler, kırmızı-beyaz renklerde giysiler giyen öğrencilerle buluştu. Öğrenciler, polis araçlarına gül fırlatarak sevgilerini gösterdi. Araçlardan inen polislerde okul bahçesinde öğrencilerle şarkı ve marş söyleyen polisler, çocuklara balon, şeker ve bayrak hediye etti.

'Duygulandım' diyerek ağladı

Kutlama sırasında 8 yaşındaki Buğlem Karaca, '100 yıl önce bu savaşı kazandığımız için duygulandım' diyerek ağladı.

Çocuklar, polislerle doyasıya eğlenip, araçların önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. - ADANA