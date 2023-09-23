Çatalca'da Rüzgarın Şiddetiyle Oluşan Hortum Paniğe Neden Oldu
Çatalca Muratbey Mahallesi'nde rüzgarın şiddetlenmesiyle kısa süreli bir hortum oluştu. Hortumun oluştuğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Çatalca'da hortum çıktı
İSTANBUL - Çatalca rüzgarın şiddetlenmesiyle karada oluşan kısa süreli hortum paniğe neden oldu. Hortumun oluştuğu o anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
Çatalca Muratbey Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide kısa süreli hortum oluştu. Rüzgarın şiddetlenmesiyle oluşan ve yaklaşık 20 saniye süren hortum daha sonra gözden kayboldu. Yaşanan anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonunu kamerası ile kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam