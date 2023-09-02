Çanakkale yangınında denize karışan ağaç kalıntıları Saros Körfezi sahiline vurdu

EDİRNE - Çanakkale de geçen hafta yaşanan orman yangınında denize karışan yanmış ağaç kalıntıları, Saros Körfezi sahil şeridine vurdu. Kıyı şeridine lodos ile gelen ağaç dalları ve kurum, sahili siyaha büründü.

22 Ağustos'ta Çanakkale'de çıkan ve etkisi 2 gün süren orman yangınının ardından denize düşen yanmış ağaç kalıntıları, dalgaların ve lodos ile Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Yayla köyü sahilinde kıyıya vurdu. Deniz kenarında tesis işleten eski Kırkpınar ağalarından Mustafa Altunhan, "Rüzgar tersine esmeye başladı ve son 2 gündür çok kuvvetli lodos oldu. Sahil komple, kilometrelerce yanmış odun parçalarıyla doldu. Bunları lavların küllerine benzetiyorum. Ne olursunuz dikkatli olalım. Ormanlarımıza zarar verdi, denizlerimize zarar verdi. Lütfen duyarlı olalım, bir daha böyle acı anlar yaşamayalım" dedi.