Cam terastan düşen kadın hayatını kaybetti

Olayın intihar olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor

ARTVİN - Artvin'in Hatila Vadisi Milli Parkı'nda bulunan 220 metre yüksekliğindeki cam seyir terasından düşen 47 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Olayın intihar olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ticari taksiyle Artvin merkeze bağlı Taşlıca Köyü Hatila Vadisi Milli Parkında bulunan cam seyir terasına giden Sultan Sağlam (47), henüz sebebi belli olmayan bir nedenden 220 metre yükseklikte bulunan cam terastan düştü. Taksi sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve 112 ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen kadının cansız bedenini çıkartmak için ekipler çalışma başlattı. UMKE, Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK), İtfaiye ekipleri eşliğinde, halat ve sedye yardımıyla ekipler 220 metrelik uçurumdan, 6 saatlik çalışma sonucunda Sultan Sağlam'ın cansız bedenine çıkartarak 112 ekiplerine teslim etti. Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayın intihar olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.