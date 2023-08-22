Burdur'da Kepçe Kazısı Sırasında Doğal Gaz Sızıntısı
Yaşam Haberleri
Burdur'un Gölhisar ilçesinde kepçenin yaptığı kazı sırasında doğal gaz hattı zarar gördü ve sızıntı meydana geldi. Bölgeye doğal gaz dağıtım firması ekipleri sevk edildi ve arızanın tamiri için çalışma başlatıldı.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde kepçenin yaptığı kazı sırasında meydana gelen doğal gaz sızıntısı, kısa süreli panik yaşanmasına yol açtı.
Edinilen bilgilere göre; Çeşme Mahallesi 705 Sokak'ta internet altyapı çalışması için kazı yapan kepçenin doğal gaz hattı borusuna zarar vermesiyle boruda sızıntı meydana geldi. Çalışma yapan işçilerin ihbarı üzerine bölgeye doğal gaz dağıtım firması ekipleri sevk edildi.
Sızıntının olduğu bölgede gaz kesimine giden ekipler, arızanın olduğu sokakların girişlerini araç ve yaya trafiğine kapatarak çalışma başlattı. Akşam saatlerine kadar arızalı hattın tamir edileceği öğrenildi. - BURDUR