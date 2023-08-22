Burdur'da Kepçe Kazısı Sırasında Doğal Gaz Sızıntısı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde kepçenin yaptığı kazı sırasında doğal gaz hattı zarar gördü ve sızıntı meydana geldi. Bölgeye doğal gaz dağıtım firması ekipleri sevk edildi ve arızanın tamiri için çalışma başlatıldı.