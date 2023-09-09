Bolu'nun Göynük ilçesinde aşırı yağışlar tarlalarda ve yollarda hasara neden oldu

Bolu'nun Göynük ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar sebebiyle taşan dereler yollarda ve tarlalarda hasara neden oldu. Himmetoğlu köyü, Sarıcalar köyü ve Kürnüç-Kayabaşı köyünde tarlalar ve samanlar kullanılamaz hale geldi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar sebebiyle taşan dereler yollarda ve tarlalarda hasara neden oldu.

Bolu'nun Göynük ilçesinde aşırı yağmur etkili oldu. Yağış nedeniyle debisi yükselen dereler taştı. Göynük ilçesine bağlı Himmetoğlu köyü, Sarıcalar köyü ve Kürnüç-Kayabaşı köy yolunda ve tarlalarda hasar meydana geldi. Çiftçilerin dışarıda bulunan samanları da yağıştan nasibini alarak kullanılamaz hale geldi. Yağışın etkili olduğu Himmetoğlu köyü, Sarıcalar köyü ve Kürnüç-Kayabaşı köyüne Bolu Valisi Erkan Kılıç, gitti. Yetkililerden bilgi alan Vali Kılıç, köylülere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de çiftçilerin hasarını tespit etmek için çalışmalara başladı. - BOLU