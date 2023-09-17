Bingöl'ün çehresi Tepebaşı Projesi ile değişti

BİNGÖL - Vizyon projeleriyle kenti adeta yeniden imar eden Başkan Arıkan, hayata geçirdiği devasa yatırımlar ve sosyal yaşam alanlarıyla Bingöl'ü yeniliyor. Tepebaşı Projesini bitirme aşamasına getirerek halkın hizmetine sunan Başkan Arıkan, Çapakçur Viyadüğünün de ışıklandıracaklarının müjdesini verdi.

Görev süresi boyunca yapılamaz denilen birçok projeye öncülük eden Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, vizyon projelerinden birini daha hayata geçirdi. Kentsel dönüşüm, asfalt plenti, kent meydanı, belediye hizmet binası, eski DSİ parkının dönüşümü, yol genişletme çalışmaları, engelsiz yaşam merkezi, gençlik merkezi gibi pek çok önemli yatırımı hayata geçiren Başkan Arıkan, sosyal yaşam alanlarıyla da Bingöl'ün çehresini değiştiriyor. Metruk ve kullanılmaz halde olan Kültür Kavşağı tepebaşını yeniden dizayn eden Başkan Arıkan, projeyi bitirme noktasına getirdi.

10 bin metrekarelik alana sahip bölge, dekoratif şelale, yürüyüş yolları, oturma alanları, peyzaj çalışmaları ve aydınlatma sistemleriyle vatandaşların yeni uğrak noktası haline geldi.

Vadi ve köprüyle bütünleşecek

Tamamlanma aşamasına gelen bölgede incelemelerde bulunan Başkan Arıkan, bölgeyi vadide yürütülen Millet Bahçesi ve Çapakçur Viyadüğü ile bütünleşecek şekilde düzenlediklerini söyledi.

Başkan Arıkan, "Atıl ve kullanılmaz halde olan yamacımızı hayata geçirdiğimiz projemizle çok güzel hale dönüştürdük. Bu alana yepyeni bir sosyal yaşam alanı inşa ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Hemşehrilerimizin özellikle akşam saatlerinde burada vakit geçirdiklerini görmek bizleri hem mutlu ediyor hem de yapacağımız çalışmalarımızda motive ediyor. Buradaki çalışmalarımızı büyük oranda tamamlandı. Bazı eksiklilerimiz var onların da tamamlanmasıyla insanlarımız artık aileleriyle birlikte, arkadaşlarıyla birlikte bu alanda çok daha fazla vakit geçirebilecekler. İnsanlarımız burada yürüyüş yapabilir, spor yapabilir oturup sohbet edebilirler. Bu alan Bingöl'ün en uğrak ve kullanışlı yerlerinden birisi olacak İnşallah. Çapakçur Viyadüğümüzü de müthiş bir çalışmayla ışıklandırıyoruz. Yakın zamanda çalışmalara start vereceğiz. Bu çalışmamızla birlikte bu bölgeye gelen vatandaşlarız muazzam bir manzarayla karşılaşacaklar ve bu bölgede oturup gönüllerince vakit geçirecekler" dedi.

Yeşil alanların korunması noktasında duyarlılık çağrısı yapan Başkan Arıkan, ortak yaşam alanlarına sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Başkan Arıkan, "Vatandaşlarımızdan özel istirhamımız var. Lütfen hep beraber Bingöl'deki bütün yeşil alanları ve bu yeni yapılan alanları koruma noktasında hassasiyet gösterelim. Çapakçur Viyadüğü sosyal yaşam alanı projemizin, ilimiz için vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.