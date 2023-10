Bingöl'de Canlı Bomba Saldırısında Hayatını Kaybedenler Unutulmadı

Anne ve oğlu teröristin üzerine atlayarak şehit olmuştu... Canlı bomba saldırısı 12 yıldır hafızalardan silinmiyor

Sivil kahraman Hatice ve oğlu Veysel Belgin kabri başında anıldı

BİNGÖL - Bingöl'de 29 Ekim 2011'de gerçekleşen canlı bomba saldırısında teröristin üzerine atlayarak büyük bir faciaya engel olan Hatice ve oğlu Veysel Belgin'in vefatının ardından 12 yıl geçti ama acısı hafızalardan silinmedi.

Bingöl'de 29 Ekim 2011 yılında merkez Genç Caddesi PTT Kavşağında bayram alışverişine çıkan Hatice Belgin, bu sırada kadın teröristi fark edip canlı bombanın üzerine atlamış, olayda Belgin, oğlu Veysel Belgin ve Mehmet Çibik hayatını kaybetmiş, 21 kişi de yaralanmıştı. Kadın teröristin eylemini fark edip üzerine atlayarak büyük bir faciaya engel olan ve sivil kahraman ilan edilen Hatice ve oğlu Veysel Belgin, vefatlarının 12'nci yıldönümünde unutulmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri, aileyle birlikte kabirlerinin başına gelerek dualar etti, çiçekler bıraktı.

"O gün olan acımız halen yüreğimizde unutamıyoruz"

Eşinin ve oğlunun kabri başında dua eden Kadri Belgin, 12 yıl geçmesine rağmen acıyı halen yaşadıklarını belirtti. Belgin, "Bu yıl acımızın 12'nci yıldönümü. O gün olan acımız halen yüreğimizde unutamıyoruz. Biz yaşadığımız sürece o acıyı unutmak mümkün değil. Devletimiz, canını ülkesi için feda eden insanları unutmamaktadır, her zaman bizleri soruyor, her yıl buraya geliyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün de geldik mezarlarının başında. Yıldönümü nedeniyle mezarlara çiçek bıraktık, duaları okuduk. Her hafta, her ay, her yıl geliyoruz" dedi.

Kahramanları hiçbir zaman unutmadıklarının altını çizen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Hasip Akça, devlet olarak sürekli olarak onların yanında olduklarını aktardı. Akça, "Bundan 12 yıl önce 29 Ekim günü şehidimiz Hatice Belgin ve oğlu Veysel ile Mehmet Çubuk, bir terör olayından dolayı hayatını kaybettiler. Hatice kardeşimiz, orada teröristi fark ederek kendisini üzerine atlayarak sivil kahraman olarak ilan edildi. Biz de vefatının 12'inci yılı nedeniyle mezarını ziyaret ettik. Ailesiyle, eşiyle, çocuklarıyla beraber. Kurum olarak, devlet olarak bize düşen onları sürekli olarak ziyaret etmek, onları unutmamak. İnşallah unutmayacağız, unutturmamaya çalışacağız" diye konuştu.

Hatice ve oğlu Veysel Belgin'in kabri başında diğer aile bireyleri de gelerek dualar etti.