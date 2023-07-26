Bilecik'te Sıcak Hava İnsanları ve Hayvanları Etkiledi

Bilecik'te hava sıcaklığının 40 dereceyi aşması, insanları ve sahipsiz hayvanları zor durumda bıraktı. Gölpark Mesire Alanı'nda sakinlik hakim oldu ve oyun parkları ile oturma alanları boş kaldı. Sahipsiz hayvanlar da sıcaktan korunmak için çeşitli yerlere sığındı.