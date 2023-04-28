Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık ve Selvi Kılıçdaroğlu Ankara'da

Türkiye Beslenme Saati projesi kapsamında Ankara'da LÖSEV Köyü ve LÖSANTE Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 'Çocuklar umuduma umut kattı. LÖSEV desteklerinizi bekliyor' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Çalık ve eşi Zehra Çalık da program kapsamında Ankara'da depremzede ailelerle bir araya geldi.

'Türkiye Beslenme Saati' projesinin tanıtım programları kapsamında Ankara'da LÖSEV Köyü ve LÖSANTE Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Çocuklar umuduma umut kattı. LÖSEV desteklerinizi bekliyor" dedi.

'Beslenme Saati' uygulamasını tanıtmak için Türkiye'nin dört bir yanını gezen 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık bu kez Ankara'daydı. İlk olarak LÖSEV Köyü'nde lösemi tedavisi gören çocuklar ve anneleriyle buluşan Kılıçdaroğlu ve Çalık'a, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş eşlik etti.

Çocukların gösterilerinin ardından kompleks içerisindeki LSV Dükkan'da çocuklar için el emeği ürünler yapan annelerle bir araya gelen Çalık ve Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki durağı LÖSANTE Hastanesi oldu. Burada tedavi gören çocuklara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Çalık, "Ankara'daki LÖSEV Köyü ve LÖSANTE Hastanesi'ndeki her çocuk umuduma umut kattı. LÖSEV desteklerinizi bekliyor" diye konuştu.

DEPREMZEDE AİLELERLE BİR ARAYA GELDİLER

Kılıçdaroğlu ve Çalık program kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından depremzede ailelerin kullanımına açılan ve 2 bine yakın insana yuva olan Araplar Aile Yaşam Merkezi'ni de ziyaret etti. Burada depremzedelerin taleplerine kulak veren Çalık, şunları söyledi:

"Ankara Büyükşehir Belediye'mizin deprem bölgelerinden gelen vatandaşlarımızı ağırladığı Araplar Aile Yaşam Merkezi'nde yurttaşlarımızla bir araya geldik. Tüm sosyal donatıların olduğu bu merkez ailelerimize nefes olmuş. Bu güzel hizmet için Büyükşehir Belediye'mize ve Başkan'ımız Sayın Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum. İşte tam da bu birlik ve beraberlik ruhuyla bu zor günleri atlatacağız."