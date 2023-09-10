Bayraklı'da 70 çocuk toplu sünnet oldu

Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen toplu sünnet şöleninde bu yıl 70 çocuk sünnet oldu. Etkinlikte çocuklar ve aileleri bir araya gelerek özel aktivitelere katıldı.

Bayraklı'da geleneksel hale gelen toplu sünnet şöleninde bu yıl 70 çocuk sünnet oldu. Havuz Düğün Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte çocuklar, aileleri ve sevdikleriyle birlikte gönüllerince eğlenip, kendileri için özel hazırlanan aktivitelere katıldı.

Bayraklı Belediyesi tarafından her yıl gerçekleştirilen toplu sünnet şöleninde bu yıl 70 çocuk sünnet oldu. Havuz Düğün Salonu'nda çocuklar için özel gösteriler ve aktiviteler gerçekleştirildi. Etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın yanı sıra CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, aileler ve 350'ye yakın davetli katıldı. Çocuklar, palyaço, sahne gösterileri ve müzik eşliğinde danslar edip oyunlar oynadı, aileleri ve sevdikleriyle birlikte unutulmaz bir gece yaşadı.

"Her zaman yanınızdayız"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Geldiğimizden bugüne kadar tek hedefimiz kimseyi ayırmadan, kimliğine, inancına bakmadan toplumun her kesimine hizmet etmek. Bugün sizinle bir arada olmak, heyecanınızı paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi kutluyor, saygılarımı sunuyorum. Her zaman birlikte yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR