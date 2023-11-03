Batman'da petrol yüklü tankerin dorsesi alev aldı

Batman'da Havaalanı kavşağında meydana gelen olayda, petrol yüklü tankerin dorsesi alev aldı. Sürücü tarafından yol kenarına çekilen tankerin alevleri itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

BATMAN'da petrol yüklü tankerin alev alan dorsesi, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Havaalanı kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 DM 503 plakalı petrol yüklü tankerin dorsesi, alev aldı. Sürücü, durumu fark ederek tankeri yol kenarına çekti. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipler, alevlere müdahale ederek söndürdü.(DHA)