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Batman'da kontrollü yıkılan binanın çökmesi sonucu yanındaki apartmanda hasar oluştu

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Yaşam Haberleri

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu hasar gören bir binanın kontrollü yıkımı sırasında yanındaki apartmanda hasar meydana geldi.

Batman'da kontrollü yıkılan binanın çökmesi sonucu yanındaki apartmanda hasar oluştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerinde Yeni Mahalle Komando Caddesi'nde 6 katlı binada ağır hasar meydana geldi.

Çevrede güvenlik önlemi alındıktan sonra hasarlı binanın kontrollü yıkımına başlandı.

Kontrollü yıkılan yapının çökmesi sonucu yanındaki 5 katlı bina hasar gördü.

Kaynak: AA / Yaşam

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