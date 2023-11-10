Batman'da kontrollü yıkılan binanın çökmesi sonucu yanındaki apartmanda hasar oluştu
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu hasar gören bir binanın kontrollü yıkımı sırasında yanındaki apartmanda hasar meydana geldi.
Batman'da kontrollü yıkılan binanın çökmesi sonucu yanındaki apartmanda hasar oluştu.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerinde Yeni Mahalle Komando Caddesi'nde 6 katlı binada ağır hasar meydana geldi.
Çevrede güvenlik önlemi alındıktan sonra hasarlı binanın kontrollü yıkımına başlandı.
Kontrollü yıkılan yapının çökmesi sonucu yanındaki 5 katlı bina hasar gördü.
Kaynak: AA / Yaşam