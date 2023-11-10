Batman'da depremde hasar gören bina yıkım çalışmaları sırasında çöktü

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde ağır hasar alan Batman'daki bir bina yıkım çalışmaları esnasında 4 katlı binanın üzerine devrildi. Binanın çökmesiyle birlikte yan apartmanın duvarları ve kolonları zarar gördü.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde ağır hasar alan Batman'daki bir bina yıkım çalışmaları esnasında 4 katlı binanın üzerine devrildi. Üzerine bina devrilen apartmanın duvarları ve kolonları zarar gördü.

Batman'da, depremde hasar gören 18 daireli Raman Apartmanı'nın patlayan 4 kolonundan tuğla çıkmıştı. Hasar gören bina, bugün yıkımı esnasında 4 katlı binanın üzerine devrildi. Yıkım esnasında can kaybı yaralanan olmazken, binada hasar meydana geldi. Yıkım çalışması sırasında kepçe operatörü ise binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Binanın çökmesiyle birlikte yan apartmanın duvarları ve kolonları zarar gördü. Kimsenin yaralanmadığı olayda büyük bir panik yaşanırken, çökme sırasında binadan çıkan toz etrafı kapladı.

"Bina yıkılırken bizim evimizde sallanıyordu"

Bina sakinlerinden Pınar Acar, "Korkudan annemlerin evine gittim. Sabah yandaki bina yıkılırken bizim evimizde sallanıyordu. Evde hiç kimse yoktu, çocuklarım dışarı çıkmıştı. Burada kimse yoktu. Güvenlik önlemi almadılar. Binanın riskli olduğunu biliyorlardı. Kolonları tuğla olduğunu biliyorlardı. Biz mağduruz daha taksitleri ödemedim" dedi.

"İyi ki o saate çocuklar orada yoktu"

Nezih Tüzer isimli vatandaş ise, "Çıktık evden, birden bina yıkıldı. İyi ki o saate çocuklar orada yoktu. Olsaydı her şey olabilirdi" diye konuştu.

Çökme esnasında bina sakinleri büyük panik yaşadı. Öte yandan, 18 dairelik 25 yıllık binanın kolonları Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra kontrol edildiğinde patlayan kolonların tuğladan beton kolon olduğu ortaya çıkmıştı. - BATMAN