Balkonda epilepsi nöbeti geçiren genç kız kurtarıldı

Balkonda çamaşır asarken epilepsi nöbetine yakalanarak asılı kalan genç kızın babası yaşananları anlattı

Baba Kadem Aydın:

"10 dakika balkonda asılı kalmış. Esnaf ve komşuları evin kapısını kırarak son anda kurtarmış"

-"O şokla geldim nasıl geldim bilmiyorum. Ama hastanede canlı görünce dünyalar bizim oldu"

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde çamaşır asarken epilepsi nöbetine yakalanan genç kadın uzun süre balkonda asılı kalmıştı. Komşuları evin kapısını kırarak kurtardığı genç kızın babası yaşananları anlattı.

Artvin'in Borçka ilçesinde Maradit Caddesi üzerine bulunan 7 katlı binanın 5. katında oturan epilepsi hastası N.A.isimli genç kadın, evlerin balkonunda sandalyeye çıkarak çamaşır astığı sırada epilepsi nöbeti geçirdi. Balkondan asılı kalan kadın, uzun süre balkon kenarında tutundu. Kimsenin olmadığı evde genç kızın feryadını gören komşuları ve esnaf evin kapısını kırarak kızı düşmekten kurtardı.

Olayın yaşandığı anda evde kimsenin olmadığını söyleyen baba Kadem Aydın, "Balkonda sandalyeye çıkarak çamaşır asmaya çalışırken dengesini kaybetmiş. Son anda balkon kenarına tutunmuş. 10 dakika balkonda asılı kalmış. Esnaf ve komşuları evin kapısını kırarak son anda kurtarmış. İlk bana balkonda aslı kalmış aldık deyince inanmadım. O şokla geldim nasıl geldim bilmiyorum. Ama hastanede canlı görünce dünyalar bizim oldu" ifadelerini kullandı.