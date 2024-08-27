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Bakanlıktan geri adım! Güzellik merkezleri ve kadın kuaförleri pazar günü çalışabilecek

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Ticaret Bakanlığı, kuaför ve güzellik salonlarının haftada 1 gün kapatılması kararında değişikliğe gitti. Yeni karara göre; kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri pazar günleri kapalı olma kararından muaf tutulacak.

Ticaret Bakanlığı'nın aldığı kararla; berberler, güzellik salonları ve kuaförlerin pazar günleri kapalı olmasına ilişkin uygulamadan güzellik salonları ve kuaförlerin muaf tutulacağı açıklandı.

KUAFÖR VE GÜZELLİK MERKEZLERİ TEPKİLİYDİ

Ticaret Bakanlığı; berber, kuaför ve güzellik salonları için 1 Temmuz'da yeni bir kararı yürürlüğe almıştı. Yürürlüğe giren karar ile tüm berber, kuaför ve güzellik salonları, haftanın bir günü kapanmaya başlamıştı. Ancak bu karar özellikle pazar günü tatil olması ve salonlara gidilmek istenmesi nedeni ile kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerini zorlamaya başladı.

BAKANLIK GERİ ADIM ATTI

Bu kararın tepki çekmesinin ardından kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri, pazar günleri kapalı olma kararından muaf tutuldu. Yeni kararın, kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerinden gelen taleple alındığı düşünülüyor.

AÇIKLAMA YAPILDI

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerinin büyük çoğunluğunu barındıran sektör paydaşları tarafından Bakanlığımıza iletilen talep ve öneriler göz önünde bulundurularak sektörün geniş katılımının sağlandığı çalışmalar neticesinde berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olmasına karar verilmiş ve uygulama 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla başlamıştır.

Uygulamanın başladığı tarihten bugüne kadar kadın kuaförleri ile güzellik salonlarının, kapalı olunan günlerde düğün, nişan vb. organizasyonlar özelinde belirlenen istisnalardan yeterince faydalanamadığı ve bunun sonucunda tüketicilerin hizmet almasında zorluklar yaşandığı görülmüştür.

Ayrıca, ülkemizin hemen her bölgesinde turizm sezonunun farklı mevsimlerde yaşandığı ve ilgili işletmelerin kapanmasının turizm potansiyelini de sınırlandırabileceği değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda Bakanlığımızca; berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren haftada bir gün kapanmasına ilişkin uygulamadan kadın kuaförleri ile güzellik salonlarının muaf tutulmasına karar verilmiştir."

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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Yorumlar (7)

Emre null:

bakalım alkol bugün kaç tane kişinin canını alacak ben anlamıyorum kimse alkol yasaklansin diye bir adım atmıyor Yeşilay nerde

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Hayri:

Ülkede her konu böyle amatörce yönetiliyor işte tarafların fikri sorulmaz ihtiyaçlar ne dir ne değildir bakılmaz ben yaptım oldu kafası olmuyo işte bu kadar basit bir şeyi 3 günde değiştirmek zorunda kalıyosunuz hafta sonu düğün dernek var bunu bile göremiyosunuz yarın erkek berberleri de açılacak göreceksiniz

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Yasar Unal:

Berberlerin en yoğun olduğu günü tatil yapmak çok saçma bir karardı zaten. Kendileri de hiç istemedi ve nitekim kazançlarında düşüşler oldu. Tatillerini hafta içi kullanmaları özellikle resmi nitelikli işlerini halletmelerinde kolaylık sağlayacaktır. Arada bir de olsa bazen yanlıştan dönüyorlar.

7
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Emrah Doğan:

Bakanın karısı kızı sitem edince bakanlık geri adım atar tabi

4
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Allahın Kulu:

Tüm berberler ve kuaför salonları vs... Cuma günleri zorunlu tatil olmalı. Böylece hem personel hafta içi işlerini halledebilir hem de insanlar hafta sonu tatilinde ihtiyacını karşılayabilir kolayca hizmet alabilir. Sevgiler selamlar ;)

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taner ipek:

Hükümetimizin güzellik salonu zaafı mı var "enerçiiiiii"

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SMMM:

NE BİÇİM ÜLKE YÖNETİYORLAR YA Bİ KANUN ÇIKAR ERTESİ GÜN İPTAL ÇOCUK OYUNCAGINA CEVİRDİLER DEVLET YÖNETİMİNİ

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