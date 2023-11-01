Aydın'da Husumetli Aileler Barıştı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Şenses ve Uçar aileleri arasındaki husumet, barış ile sonuçlandı. Mahallenin kanaat önderleri tarafından düzenlenen bir törende taraflar barış yemini etti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ikamet eden Şenses ve Uçar ailelerinin arasındaki husumet, barış ile sonuçlandı.

Şenses ve Uçar aileleri arasında başlayan husumetin sona ermesi için mahallenin kanaat önderleri, husumetli ailenin barışması için bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Devam eden görüşmelerin ardından husumetli aileler, dün ikindi namazına müteakip kılınan namaz sonrası Osman Yozgatlı Mahalle Camii Taziye Evi ve Çok Amaçlı Salonu'nda bir araya getirildi. Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başlayan program okunan dualar ile devam etti. Daha sonra taraflar Kuran-ı Kerim'in altından geçerek barış yemini etti.

Törene, Aydın Siirtliler Derneği Başkanı Cemil Tilki, Ovaeymir Belediyesi Eski Başkanı Muzaffer Yöndemli, Osman Yozgatlı Mahalle Muhtarı Halis Hekimoğlu, Osman Yozgatlı Camii Derneği Başkanı Melle Cevat Erez ve mahallenin önde gelen kanaat önderleri ile husumetli aile bireyleri katıldı. - AYDIN