Aydın Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Çorba Dağıtımı Yapıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da çorba ikramıyla vatandaşların içini ısıtmaya devam ediyor. Vatandaşlar çorba ikramının ekonomik olarak bütçelerine katkı sağladığını belirtiyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi kış aylarında vatandaşların içini ısıtıyor

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da ücretsiz çorba dağıtımı yaparak vatandaşların içini ısıtmayı sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor. Kış mevsimiyle birlikte soğuk hava şartları artarken Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da çorba ikramıyla vatandaşın ve esnafın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Uygulamadan çok memnun kaldıklarını dile getiren vatandaşlar, çorba ikramının ekonomik olarak bütçelerine katkı sağladığını belirtti. Vatandaşlar sıcak çorba ikramı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Yaklaşık on yıldır Çine'de pazar esnaflığı yaptığını ifade eden Müşerref Yıldırım, "Özlem Başkanımızın yaptığı çorba ikramı her kış oluyor. Sabahları bizim için çok iyi oluyor. İçimiz ısınıyor. Simit, poğaça yerine çorba içiyoruz. Paramızda cebimizde kalıyor. Özlem Başkan çok başarılı biri, kendisini çok seviyoruz. Bizler için her hizmeti yapıyor" dedi.

Kış ayları geldiğinde vatandaşların bu çorbayı beklediği dile getiren İdris Kaya, "Dışarıda çorba yetmiş liradan aşağı değil. Burada bedava içiyorsun. Ben kahvaltımı bu çorba ile yapıyorum. Özlem Çerçioğlu'nun hizmeti çok fazla. Ben bunu her zaman söylüyorum, Özlem Çerçioğlu'nu Allah başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

Çorba ikramından çok memnun olduğunu dile getiren Çine Kapalı Pazarı esnaflarından Kadir Kulu, "Aslında bunu her belediyenin yapması gerekiyor. Ama bu tür uygulamaları genelde Başkanımız Özlem Çerçioğlu yaptığı için çok mutluyuz. Önemli olan vatandaşa hizmet sunulması. Sabahları kahvaltı yapmaya vaktimiz olmuyor ancak Büyükşehrimizin çorba ikramı ile içimiz ısınıyor. Hem de ayağımıza kadar geliyor." diye konuştu. 40 yıldır Pazar esnaflığı yaptığını ifade eden Refik Özden ise, "Her sabah sıcacık mis gibi çorba içiyoruz. Bu hizmetten çok memnunuz. Özlem Başkanımızın her zaman arkasındayız" ifadelerini kullandı.