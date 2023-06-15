Avrupalı akademisyenler hamur açıp mantı yaptı

AMASYA - Avrupa'dan Türkiye'ye gelen bir grup akademisyen Amasya'da Türk mutfağının geleneksel yemeklerinden mantı yapmayı öğrendi. Türk dostlarından bilgi aldıktan sonra ellerindeki oklavalarla hamur açan Avrupalı kadınlar bu sefer bilim yerine yeteneklerini konuşturdu.

Amasya Üniversitesi'nin düzenlediği 2. Uluslararası Staff Week etkinliğine katılan 9 ülkeden 21 kadın akademisyen mutfaktaki hünerlerini sergiledi. İncecik hale getirilen hamur kare şeklinde kesildi. Ortasına kıymalı harç yerleştirilen hamur parçası bohça şeklinde kapatıldı. Su eklenen tencerede kaynatılan mantıları yaklaşık 20 dakikada pişti. Üzerine sos eklenmesinin ardından servis edildi.

Renkli etkinliğe Fransa'dan katılan Julia Huıtrıc, "Mantıyı yaparken ve yerken çok keyif aldım. Üstündeki yoğurt ve sos çok güzeldi" dedi.

Türkiye'de daha önce öğretmenlik yapan Macar Katherina Margeaux Nemessanyı da Türkçe ifadelerle "Mantıyı çok sevdim" diye konuştu.

Ustalıkla hamur açan Slovakyalı Maria Hercegova ve arkadaşı Eva Matejovicova Fılıpova da tatilde Türkiye'ye yeniden geleceklerini söyledi.

Amasya Üniversitesi Erasmus+ kurum koordinatörü Öğr. Gör. Aslan Say, Eylül ve Ekim aylarında iki grubun daha ziyaret edeceği şehre gelecek yıl 250 akademisyeni getirmeyi planladıklarını belirtti.

Hazırlanan mantıları beğenen Amasya Misket Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Şükran Bozkurt da Amasya'nın coğrafi işaretli lezzetleri etli çiçek bamyası yemeği, toyga çorbası ve keşkeğin de olduğu yiyeceklerden konuklarına tattırdıklarını anlattı.