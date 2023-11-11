Avcılar'da Sağanak Yağmur ve Fırtına Sonucu Türk Bayrağı Yola Düştü

Avcılar'da yaşanan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle caddede asılı olan Türk bayrağı yola düştü. Bir sürücü, yağmura rağmen aracından inerek bayrağı kaldırmaya çalıştı.

AVCILAR'da sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle caddede asılı olan Türk bayrağı yola düştü. Otomobiliyle seyir halindeki bir sürücü yağmura rağmen aracından inerek bayrağı kaldırmaya çalıştı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul Valiliği öğleden sonra şiddetli yağış ve rüzgar uyarısında bulunmuştu. Saat 13.00 sıralarında sağanak yağış ve fırtına İstanbul'da yer yer etkili olmaya başladı. Avcılar Cihangir Mahallesi'nde de şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anması için direklerin arasına asılan büyük bir Türk Bayrağı yola düştü. Seyir halinde ilerlerken yerdeki Türk bayrağını gören bir sürücü, aracından inerek yerdeki bayrağı kenara çekti. Sürücünün yağmura rağmen bayrağı kaldırmaya çalıştığı anlar, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.