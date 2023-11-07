Artvin Kaymakamı Restoranda Döneri Beğenmedi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde görev yapan kaymakam Hacı Kerim Meral, ilçede yemek yediği restoranda döneri beğenmedi. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Artvin'in döneriyle ve son dönemde yapılan barajı ile meşhur ilçelerinden biri olan Yusufeli'nde görev yapan Kaymakam Hacı Kerim Meral, iddialara göre yemek yediği restoranda döneri beğenmedi. Edinilen bilgiye göre, olay, 6 Haziran Pazartesi günü saat 12.17 sularında meydana geldi. Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral, ilçede faaliyet bulunan bir restorana 2 misafiriyle geldi. Aile salonunda oturan Meral, siparişi almaya gelen garsona cağ döner istediğini söyledi. Garson, genel olarak işletmelerinde iş yoğunluğu nedeniyle saat 11.00'den sonra cağ döner kesmediklerini porsiyon olarak hizmet verebileceklerini dile getirdi. Ardından Kaymakam Meral, porsiyon döner siparişi verdi. Misafirleriyle birlikte dönerlerini yiyen ardından, tatlı yiyerek çaylarına içip kasaya doğru yönelen Kaymakam Meral, diğer müşterilerin yanında sesli bir şekilde işletme sahibi Ferhat Kodat'a döneri beğenmediğini, pilavı beğenmediğini, sütlacı beğenmediğini dile getirerek işletmeden ayrıldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan işletme sahibi Ferhat Kodat, "Kısa süre önce yeni ilçemize taşındık. Zaten zor bir süreç geçiriyoruz. Kaymakamımız, davranışı bizi üzmüştür. Hesabı ödemesin canı sağolsun fakat müşterilerimizin yanında bizi rencide etmesi beni ve çalışan arkadaşlarımızı üzmüştür. İlk kez işletmemize geliyor. Herkese diğer müşterilerimize nasıl hizmet ediyorsak kaymakamımıza da aynı hizmeti verdik. Kasada gelerek bağırarak 'Yemeği beğenmedim, tatlıyı beğenmedim bu yüzden hesap ödemiyorum' deyip çıktı gitti. Biz de canı sağ olsun deyip kendilerine kolonya ikramında bulunduk" ifadelerini kullandı. - ARTVİN