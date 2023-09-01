Artvin'in Borçka ilçesinde sokak köpeği ve yavrularına esnaf sahip çıktı

Borçka'nın en işlek caddesinde doğum yapan sokak köpeği ve 12 yavrusu için esnaf seferber oldu. Köpeğe barınak yapıldı ve yiyecekler temin edildi.

Artvin'in Borçka ilçesinin en işlek caddesinde doğum yapan sokak köpeği ve 12 yavrusuna esnaf sahip çıktı.

Borçka'nın en işlek caddelerinden biri olan İskele caddesinde doğum yapmak üzere olan sokak köpeği esnafın dikkatini çekti. İki gün süren takip sonrası, 12 yavru dünyaya getiren köpek için esnaf seferber oldu. Önce merdiven altında barınak yaptılar, altlarına minder sererek yağmurdan korunmaları için naylon ile üstlerini kapattılar. Anne köpeğe, kasap et kıyma götürürken, market sahipleri ise sırasıyla süt ve salam gibi yiyecekler veriyor. Bunun yanı sıra sevgi ve şefkatlerini de esirgemiyorlar.

"Sorumluluk sahibi olmak çok güzel"

İlçe esnaflarından Harun Karabulut, yaptığı açıklamada "Sahipsiz bir köpek caddemizi mesken tuttu. Bir baktık ki duvar dibinde yavrularını dünyaya getirdi. Yavrulama sayısı giderek arttı. İlk saydığımızda 6 yavru saydık giderek sayısı 12'ye çıktı. Ezilmekten kurtarmak için 12 yavru köpek ve anneleri için barınak yapıp işyerlerimizden temin ettiğimiz döşek, süt, köpek maması, sucuk ve benzeri besi ürünlerini vermeye başladık. Cadde esnafı ona gözü gibi bakıyor. Sorumluluk sahibi olmak çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı. - ARTVİN