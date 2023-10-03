Artvin'de Sel ve Heyelanlar: Karayolunda Ulaşım Aksadı

Artvin'de etkili olan sağanak yağış sonrası Borçka-Hopa karayolunda sel ve heyelanlar meydana geldi. Bölgeye ekipler sevk edilirken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Artvin'de etkili olan sağanak yağış sonrası, Borçka-Hopa karayolunun farklı noktalarında dere taşması ve heyelanlar nedeniyle karayolu araç trafiğe kapatıldı. Karayolları ve il Özel İdaresi ekiplerince yürütülen çalışmanın ardından karayolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Jandarma ekipleri ilçe girişlerinde araç geçişlerine kontrollü olarak izin verirken, olası bir olumsuz duruma karşı AFAD ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri bölgeye sevk edildi. Yolda kalan bazı sürücüler kendi imkanlarıyla karayolunu temizleyip ilerlerken, bazı sürücüler ise saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Öte yandan kentte yağış devam ederken, ekipler çalışmalarını sürdürüyor. - ARTVİN