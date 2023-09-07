Artvin'de Kaybolan Genç İçin Anne Gözyaşı Döküyor

Artvin'in Borçka ilçesinde yaşayan Ayşe Topçu, 7 gündür kayıp oğlu için gözyaşı döküyor. 16 yaşındaki oğlunun eve dönmesi için her gün yolunu gözleyen anne, oğluna kavuşmanın hayalini kuruyor.

Artvin'in Borçka ilçesine yaşayan Ayşe Topçu, 7 gündür kayıp oğlu için gözyaşı döküyor. 16 yaşındaki oğlunun eve dönmesi için her gün yolunu gözleyen anne, oğluna kavuşmanın hayalini kuruyor.

Borçka ilçesinde yaşayan Hakan Topçu (16), 1 Eylül akşamı ailesine, arkadaşım evinde yalnız, onun yanına gidiyorum, diyerek ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Ailenin kayıp başvurusu üzerine polis ekipleri, Topçu için arama çalışması başlattı. Telefonuna ulaşılamayan, gidebileceği her yere bakan ailesi, polis ekiplerinin oğlundan getireceği güzel haberleri bekliyor.

Anne Ayşe Topçu, kaybolan oğlunun, fotoğraflarını önüne çıkana göstererek, oğluna ulaşmaya çalışıyor.

"Ne olur benim çocuğumu bulun kime gittiysem bir netice alamadım" diyen anne Topçu, " Uçak geçse uçağa bakıyorum, evin önünden araba geçse arabaya bakıyorum. Fotoğrafını kucağıma alıp odasında yatıyorum. Yaşadığına inanıyorum ama bugün yarın gelecek. Hakan oğlum neredeysen bize en yakın zamanda ulaşmaya çalış. Biz seni unutmadık. Her gün seni bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ARTVİN