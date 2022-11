Bu köyde sadece 2 öğrenci var! Bakanlık her gün okula tekneyle götürüyor

Her yıl on binlerce turistin ziyaret ettiği Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Kaleköy'de okul çağında olan sadece 2 çocuk yaşıyor. Kara yolu ulaşımının olmadığı köydeki iki çocuk Milli Eğitim Bakanlığı'nın taşımalı eğitim sistemiyle her gün tekne ile okullarına ulaştırılıyor.