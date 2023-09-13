Antalya'da Genç Boğuldu

Antalya'nın Kemer ilçesinde yüzmek için denize giren 20 yaşındaki genç boğuldu. Ankara'dan arkadaşlarıyla tatile gelen genç, dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan genç, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından Ankara'da toprağa verilecek.