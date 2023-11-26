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Akşehir'de bir bağdaki barakanın yıkılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

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Yaşam Haberleri
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Konya'nın Akşehir ilçesine bağlı Çakıllar Mahallesi'nde bulunan bir bağdaki baraka yıkıldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir bağdaki barakanın yıkılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Çakıllar Mahallesi Kirazlibunar mevkisindeki bir bağda bulunan baraka yıkıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, barakadaki Selahattin T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Emirhan Ç, Seyit D. ve Serkan D. ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşam

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