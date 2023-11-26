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Akşehir'de bir bağdaki barakanın yıkılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Konya'nın Akşehir ilçesine bağlı Çakıllar Mahallesi'nde bulunan bir bağdaki baraka yıkıldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.